На Грача збирають «компру»?

Кримські комуністи стверджують, що на їх лідера – народного депутата України Леоніда ГРАЧА – планується зібрати компромат.

Як передає кореспондент УНІАН, керівник фракції «Комуністи» у Верховній Раді Криму Вячеслав ЗАХАРОВ сьогодні на пленарному засіданні кримського парламенту звинуватив спікера автономії Анатолія ГРИЦЕНКА в тому, що той на нараді дав доручення силовикам збирати компромат на Л.ГРАЧА. «Це що, виконання замовлення Президента України, його Секретаріату чи керівництва Партії регіонів (УНІАН: кримський спікер А.ГРИЦЕНКО – член Партії регіонів), яких ГРАЧ різко критикує?», - обурився В.ЗАХАРОВ.

А.ГРИЦЕНКО у відповідь назвав інформацію В.ЗАХАРОВА «абсурдною». «Я не знаю, звідки у вас ця інформація, щоб я дав команду на будь-якого депутата, на будь-яку людину збирати компрометуючу інформацію. Для цього є відповідні органи, які відстежують діяльність усіх, зокрема й голови Верховної Ради Криму», - сказав А.ГРИЦЕНКО. Пізніше в коментарі журналістам кримський спікер заявив, що звинувачення з боку комуністів – це, мабуть, реакція на його критику Л.ГРАЧА у ряді кримських ЗМІ.

Прес-служба лідера комуністів Криму сьогодні розповсюдила інформацію про те, що стосовно сім`ї Л.ГРАЧА, зокрема, його сина «розробляється спецоперація». Її мета, стверджують комуністи, полягає в дискредитації комуніста. «У тому числі й операція з підкидання наркотиків членам сім`ї, і нам про підготовлювану провокаційну операцію достеменно відомо», - заявила прес-служба Л.ГРАЧА.