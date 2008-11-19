Представники української інтелігенції присоромили Президента Росії

Представники української інтелігенції не згодні з позицією президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА щодо Голодомору в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив директор Інституту літератури ім.Т.Шевченка Микола ЖУЛИНСЬКИЙ.

«Завтра представники української інтелігенції оприлюднять свою заяву, в якій ми висловимо свою категоричну позицію, категоричну незгоду з тією позицією, яку висловив Д.МЕДВЕДЄВ», - сказав він.

При цьому М.ЖУЛИНСЬКИЙ додав, що, на його думку, «російський Президент, оскільки Російська Федерація вважає себе спадкоємцем СРСР, міг би схилити голову в знак пам’яті жертв Голодомору, оскільки то були громадяни СРСР, і таким чином проявити дружню до нас позицію».

Як зауважив М.ЖУЛИНСЬКИЙ, серед представників української інтелігенції, які оприлюднять і підпишуть заяву, а потім «безперечно» надішлють Д.МЕДВЕДЄВУ, є голова Конгресу української інтелігенції Іван ДРАЧ, академік Іван ДЗЮБА, Борис ОЛІЙНИК, Ніна МАТВІЄНКО та інші.

В контексті цього М.ЖУЛИНСКИЙ закликав усіх провідних представників української інтелігенції приєднатися до такого звернення.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ заявив, що в Україні голод початку 1930 років використовується для досягнення скороминущих кон`юнктурних політичних цілей, і відмовився взяти участь у заходах до 75-х роковин Голодомору, що пройдуть в Україні.