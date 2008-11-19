Командувач ВМС України зустрівся з представниками Нідерландів і Швеції

Стан та перспективи співробітництва Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Королівських Військово-Морських Сил Нідерландів, можливість участі кораблів і підрозділів морської піхоти обох країн в спільних миротворчих навчаннях обговорили сьогодні у Севастополі командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірал Ігор ТЕНЮХ і перший секретар Посольства Королівства Нідерланди в Російській Федерації Менно КРАН та другий секретар Посольства Королівства Нідерланди в Україні Бас ВЕЛС.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі командування ВМС України, І.ТЕНЮХ проінформував іноземних гостей про хід реформування українського флоту та передав запрошення для Королівських Військово-Морських Сил Нідерландів взяти участь в українсько-американських навчаннях «Сі бриз».

Зустріч представників Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди з командувачем Військово-Морських Сил Збройних Сил України адміралом І.ТЕНЮХОМ пройшла в рамках візиту делегації Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди в Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, зазначили у прес-центрі.

Крім того, сьогодні відбулась зустріч І.ТЕНЮХА з аташе з питань оборони Посольства Королівства Швеції в Україні полковником Кристером ХОЛЬМОМ. У ході зустрічі було обговорено перспективи співробітництва ВМС України та Швеції, участь військових флотів обох країн у багатонаціональних миротворчих навчаннях тощо.

К.ХОЛЬМ також зустрівся з офіцерами штабу Військово-Морських Сил Збройних Сил України та ознайомився з умовами служби українських військових моряків.