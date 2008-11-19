Водоканал Севастополя погрожує відключити каналізацію боржникам

Населення Севастополя, з урахуванням нарахування за жовтень, заборгувало ДКП «Севміськводоканал» 14,5 млн. грн., підприємства і організації - 12 млн. грн.

Як передає УНІАН, про це сьогодні повідомив директор ДКП «Севміськводоканал» Віктор КУЧЕРЕНКО.

За словами керівника підприємства, у зв`язку з тим, що «стосовно окремих абонентів вичерпано всі можливі і неможливі заходи впливу, залишається остання стадія - відключення неплатників». З цією метою, як сказав він, у складі служби внутрішньобудинкової мережі створена мобільна бригада, для якої куплено спеціальне устаткування, що дає змогу відключати каналізацію в окремо взятій квартирі.

«Ми відключатимемо, насамперед, неплатників, які мають більш як 1-2 тис. грн. боргу, які, практично, десятиріччями не платили, і платити не збираються. Дійдемо до всіх тих, хто сьогодні споживає воду безкоштовно. І у них буде відключена каналізація», - сказав В.КУЧЕРЕНКО.

Він додав, що підприємство працює з населенням, «попереджуємо, приходимо додому, робимо контрольні звірки, все можливе для того, щоб не приходила бригада для відключення абонентів».