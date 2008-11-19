УПЦ КП проігнорувала анафему і відслужила панахиду за Толстим

На Історичному бульварі Севастополя біля пам`ятного знаку Льву Толстому сьогодні проведена панахида за померлим 98 років тому письменником, і всіма, хто був поряд з ним у роки Кримської війни 1854-1855 років, «незалежно від національності і віросповідання».

Як передає кореспондент УНІАН, одним з організаторів заходу, що розпочався з хресної ходи від площі Ушакова і пройшла по Історичному бульвару, стала громадська організація «Сприяння розвиткові міста Севастополя». На панахиді були присутні близько 50 осіб, зокрема 21 військовослужбовець Військово-Морських Сил України, а також перший командувач українських ВМС віце-адмірал запасу Борис КОЖІН.

Як сказав в інтерв`ю журналістам депутат Севастопольської міської ради Олексій КИСЕЛЬОВ (депутатська група «Єдиний центр»), «сьогодні вперше відбулася панахида за покійним Львом Миколайовичем Толстим. Жодна церква не бралася за це. УПЦ Київського патріархату ми два роки вмовляли, щоб це зробити. І сьогодні єпископ Сімферопольський і Кримський КЛИМЕНТ відправив таку службу».

За словами О.КИСЕЛЬОВА, «наша мета - поставити пам`ятник Толстому». Він висловив сподівання, що «хоч бодай до 100-річчя його смерті, або, краще, до дня народження письменника в якийсь рік вдасться вирішити це питання». На думку О.КИСЕЛЬОВА, «і Росія повинна звернути увагу, що в місті Севастополі УПЦ Київського патріархату займається тими питаннями, які, все-таки, повинні вирішити в Московському патріархаті». Як сказав депутат, «тут всі ми захищали одні кордони. Воювали і полягли тут солдати і матроси, яких набирали на службу не за Уральським хребтом, а представники регіонів, які найближче до Криму, тобто, нинішньої території України».

Єпископ Сімферопольський і Кримський КЛИМЕНТ в інтерв`ю журналістам відзначив: «вважаю правильним згадати і Льва Толстого, і всіх невинно убитих». За його словами, «це наш обов’язок. Що стосується Льва Миколайовича Толстого, і думки про те, що він був підданий анафемі, почнемо з того, що УПЦ КП він не був підданий анафемі, для мене він - православний християнин, воїн, який виконував свій обов`язок, який захищав свою Батьківщину». Продовжуючи тему анафеми, владика додав: «на превеликий жаль, як Російська православна церква часів Священного синоду, так і Російська православна церква Московського патріархату, вони вдаються до анафеми від свого безсилля, коли у них немає аргументів боротися з людиною, вони застосовують таке поняття, як анафема. Але, якщо подивимося на ту анафему, якій піддавала Російська православна церква, то через деякий проміжок часу - вони абсурдні».