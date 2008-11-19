Мазутна аварія у Керченській протоці завдала збитків на $26-29 млн.

Європейська комісія рекомендує Україні удосконалити систему планування і координації дій органів влади з реагування на надзвичайні ситуації і подолання їх наслідків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у презентованому сьогодні у Києві звіті Європейської комісії і Програми ООН з навколишнього середовища щодо оцінки потреб з усунення наслідків розливу нафтопродуктів у Керченській протоці.

“На прохання уряду України влітку 2008 року Єврокомісія та Програма охорони довкілля ООН здійснили комплексну оцінку потреб у період після катастрофи з розливом 1300 тонн мазуту, яка сталася у Керченській протоці у листопаді 2007 року. Дослідження спрямовано на вивчення екологічних наслідків розливу нафтопродуктів, з’ясування економічних збитків та визначення інституційної спроможності уряду щодо реагування на такі види екологічних катастроф”, - сказав на презентації звіту голова Представництва Єврокомісії в Україні посол Жозе Мануель ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА.

У звіті, зокрема, наголошується, що, проведені на морі та узбережжі дослідження показали значний негативний вплив нафтопродуктів на морську флору, фауну та прибережні біологічні види. Подальша наявність нафтопродуктів продовжуватиме завдавати великої шкоди доти, доки судно, що є джерелом забруднення, не буде прибрано з морського дна.

За оцінками міжнародних експертів, загальний розмір збитків, завданих розливом нафти у Керченській протоці, становить від 25,5 до 28,6 млн. доларів. В основу цієї оцінки покладено понесені витрати на втрачений прибуток станом на сьогодні. При цьому у звіті наголошується, що цю оцінку слід розглядати як нижню межу економічних збитків України.

Водночас, за підрахунками організаторів дослідження, на проведення моніторингу у Керченській протоці міжнародні організації витратили 240 тис. євро.

Окремо у звіті також наголошується на інституційній спроможності України реагувати на екологічні катастрофи. “Очевидна необхідність у більш скоординованій системі планування дій у непередбачуваних ситуаціях з розливом нафти на морі. Вкрай важливими є дії, спрямовані на розширення можливостей Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та залучення до вирішення екологічних проблем інших відомств, а також державних і приватних організацій. Окрім того, існує значна потреба в об’єднанні можливостей регіональних і місцевих органів влади для реагування на розливи нафти та захист довкілля від надзвичайних ситуацій”, - підсумовується у дослідженні міжнародних експертів.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2007 року внаслідок сильного шторму у Керченській протоці, що з’єднує Азовське і Чорне моря, затонуло російське судно “Волгонефть-139”, з якого у море вилилося понад 1200 тонн мазуту.

Європейська комісія запропонувала свою допомогу в підготовці екологічної оцінки й наданні технічних і фінансових ресурсів для ліквідації наслідків екологічної катастрофи.