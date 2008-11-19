Гриценко критикує наміри будувати «корвети» за кордоном

Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО розкритикував намір Міністерства оборони будувати військові кораблі класу “корвет” за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив після сьогоднішнього засідання комітету, де розглядалося зазначене питання.

«Комітет оцінив як незадовільну роботу уряду і Міністерства оборони щодо виконання програми «Корвет». Ця програма зараз зірвана», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він повідомив, що на сьогодні уряд не схвалив навіть концепції цієї державної програми, а це повинно бути зроблено до кінця другого кварталу поточного року.

«Зриваються терміни реалізації програми, відповідно не будуть закладені кошти на неї у державний бюджет на 2009 рік», - зазначив голова комітету.

Він також наголосив, найнегативнішим чинником стало те, що в ході цієї роботи Міністерство оборони порушило законодавство. «Коли у 2005 році приймалося розпорядження Кабміну щодо програми «Корвет», ключовою метою було визначено, окрім забезпечення корветами ЗСУ, відновлення спроможності вітчизняного оборонно-промислового комплексу з будівництва військових кораблів. Цей проект мав мету задіяти десятки вітчизняних підприємств і науково-дослідних установ для того, щоб Україна відновила статус держави, яка будує військові кораблі», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

У зв’язку з цим він повідомив, що Міністерство оборони, не виносячи це питання на розгляд уряду, самочинно вирішило будувати корвети в інших державах.

«І після того як Україна закупить декілька з них (кораблі класу «корвет» - УНІАН) за кордоном – далі будемо будувати у себе. Це є категорично неприйнятним. Це призведе до втрати робочих місць на вітчизняних підприємствах оборонно-промислового комплексу. Таким чином ми його не відновимо», - наголосив голова профільного комітету.

Як повідомляв УНІАН, А.ГРИЦЕНКО відстоює проект з будівництва військових кораблів класу “корвет”, оскільки вважає, що він може об’єднати підприємства оборонно-промислового комплексу України.

За його словами, на сьогодні до кооперації з розробки та виробництва корабля класу “корвет” залучено 50 підприємств ОПК, що розташовані в Києві, Харкові, Львові, Донецьку, Запоріжжі, Черкасах, Севастополі, Сімферополі та Одесі. А.ГРИЦЕНКО зауважив, що, за попереднім оцінками, вітчизняні підприємства приблизно на 60% здатні забезпечити виконання робіт з будівництва корабля типу “корвет”. Він також наголосив, що будівництво “корвету” є критично важливим завданням для ВМС України, оскільки саме цей клас корабля визначено основним для українського військового флоту.

У липні 2008 року командувач Військово-морських сил ЗС України адмірал Ігор ТЕНЮХ повідомив, що роботи зі створення ескізного проекту корабля типу “корвет” проходять згідно з графіком.

16 жовтня 2008 року перший заступник міністра промислової політики України Віталій НЕМИЛОСТИВИЙ заявив, що у створенні українського військового корабля класу “корвет” візьмуть участь провідні французькі, німецькі, італійські та голландські компанії.