Європейська комісія обіцяє 6 млн. євро на екологію України

У 2009 році Європейська комісія планує виділити 6 млн. євро на реалізацію проектів з підвищення спроможності органів державної влади України реагувати на надзвичайні ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Представництва Єврокомісії в Україні посол Жозе Мануель ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА.

“Як показала катастрофа, що сталася у листопаді 2007 року у Керченській протоці, в Україні існує потреба у підвищенні спроможності органів державної влади реагувати на надзвичайні ситуації. Єврокомісія продовжуватиме співпрацю з Україною у цій сфері”, - сказав Ж.М. ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА.

Він повідомив, що у 2009 році Європейська комісія планує виділити на підвищення рівня екологічної безпеки в Україні 6 млн. євро.

Наразі, як зауважив посол, конкретні напрямки і зміст цих проектів конкретизуються.