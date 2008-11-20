Російські телеканали можуть повернутися в український ефір

Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Віталій ШЕВЧЕНКО заявляє, що Нацрада готова йти назустріч іноземним телеканалам, які хочуть легалізувати свою діяльність в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Нацради.

В.ШЕВЧЕНКО наголосив на готовності Національної ради йти назустріч правовласникам телеканалів, які виявлять бажання легалізувати свою діяльність на території України. За його словами, терміни вирішення цих питань залежать як від переговорів на рівні міжнародних відомств обох країн, так і від ініціативності іноземних каналів, які прагнуть бути присутніми в кабельних мережах України.

Голова Національної ради наголосив, що процедура адаптації нічого іншого, крім встановлення відповідальності іноземних каналів за дотримання українського законодавства, не несе, а соціальна напруга, яка виникла навколо цього питання, є наслідком політично безвідповідальних дій та заяв окремих осіб та організацій.

За словами В.ШЕВЧЕНКА, вирішення цього питання без посередників (провайдерів програмної послуги) дасть змогу максимально пришвидшити процес та уникнути зайвої плутанини. Прес-служба нагадує, що «Первый канал. Всемирная сеть» надав Національній раді запевнення щодо відкриття офіційного представництва в Україні з метою отримання ліцензії на ретрансляцію своїх програм в кабельних мережах України, що дало підстави Нацраді прийняти рішення про відновлення ретрансляції. «Це досить швидка і ефективна позиція для тих, хто хоче легалізувати свою діяльність в Україні», - підсумував В.ШЕВЧЕНКО.