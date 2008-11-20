У Криму за добу зловили 40 п`яних водіїв автівок

У Криму співробітники Державтоінспекції напередодні затримали 41 водія, що керували транспортним засобом у нетверезому стані.

Як повідомляє сьогодні прес-служба ДАІ Криму, загалом в автономії 19 листопада було виявлено 623 порушення Правил дорожнього руху.

Даішники, зокрема, затримали одного водія з підробленими документами. За участю співробітників ДАІ було розкрито один злочин, пов`язаний з незаконним обігом наркотиків, і 2 крадіжки особистого майна.

Як повідомляв УНІАН, в Україні набрав чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху».

Цим законом передбачено збільшеннярозмірів штрафів за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. В середньому штраф за правопорушення становить 85-100 грн. Значно підвищується відповідальність за здійснення грубих порушень Правил дорожнього руху, зокрема, штраф за проїзд на заборонений сигнал світлофора становить 170-204 грн., а за управління транспортним засобом у нетверезому стані – 1360-2550 грн.

За грубі і систематичні порушення Правил дорожнього руху рішення про покарання у вигляді позбавлення права управління транспортним засобом або стягнення штрафу значного розміру прийматимуться тільки судом.

В Україні сума штрафів за оформленими працівниками Державтоінспекції впродовж 17-19 листопада протоколами склала майже 5 млн. грн.