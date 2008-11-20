Хоспіс у Севастополі відкриють на початку 2009 року

У Севастополі на початку наступного року вперше буде відкрито хоспіс.

Як передає кореспондент УНІАН, під час відвідин об`єкта, що будується, голова Севастопольської міськради Валерій САРАТОВ повідомив, що для капітального ремонту приміщення, призначеного для хоспісу, минулого року з міського бюджету було виділено 470 тис. грн., а цього року - 1,5 млн.грн.

Коментуючи ситуацію з фінансуванням сфери охорони здоров`я міста, В.САРАТОВ запевнив: «Наступного року, навіть в умовах кризової ситуації, при першій нагоді міськрадою будуть виділені кошти на найбільш вагомі напрямки, серед яких, насамперед, стане ремонт лікарень».

На думку В.САРАТОВА, «щоб не допустити нецільового використання бюджетних коштів, розподільником цих коштів може стати не Управління капітального будівництва міськадміністрації, а безпосередньо Управління охорони здоров`я».

Як повідомили в прес-службі Севастопольської міськради, цього року в сфері охорони здоров`я міста освоюється понад 10 млн. грн., що, зокрема, дало можливість відремонтувати травматологічне відділення 1-ї міської лікарні, вести ремонт ще в двох відділеннях - урології і нефрології, а в дитячому комплексі також закінчити ремонт відділення травматології.