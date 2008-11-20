Алушта оголосила себе «територією без НАТО»

Алуштинська міська рада оголосила місто «територією без НАТО».

Рішення було прийняте на сесії 19 листопада. Ініціатором ухвалення даного рішення виступив депутат від Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція».

Як ідеться в рішенні, текст якого розміщений сьогодні на офіційному сайті ПСПУ, в Алушті не можуть проводитися «потенційно небезпечні» для городян учення за участю військових формувань представників блоку НАТО. Крім того, депутати міськради виступили проти проведення в Алушті круглих столів і рекламних кампаній, «спрямованих на пропаганду НАТО».

Також алуштинські депутати на сесії прийняли рішення, яке зобов`язує операторів кабельних мереж міста «негайно відновити ретрансляцію телепрограм і каналів у повному обсязі», станом на 29 вересня цього року.

Депутати міськради Алушти назвали таким, що «грубо порушує і ущемляє конституційні права громадян України» рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, яке зобов`язує провайдерів кабельного телебачення країни вилучити з переліку програмних продуктів неадаптовані до українського законодавства телепрограми, зокрема російські.

Як повідомили по телефону кореспонденту УНІАН у мерії Алушти, прокурор міста пообіцяв опротестувати обидва рішення міськради. Крім того, повідомили в мерії, поки що ці рішення не підписані секретарем міської ради, яка головувала на сесії. «На підписання є п`ять днів – поки що вони не підписані», - повідомив співрозмовник агентства.