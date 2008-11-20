Мобільні оператори піднімають тарифи

В Україні відразу два найбільші оператори оголосили підвищення розцінок на свої послуги.

Як пише газета «Дело» (№213 від 20 листопада), компанія «МТС-Україна» підвищує вартість відправки SMS-повідомлення в 19 тарифних планах. Якщо зараз вона становлять 20-30 копійок, то з 1 грудня підвищиться до 37 копійок.

«Текстові повідомлення вже давно перестали бути недорогим замінником голосу, особливо зважаючи на тарифи, що постійно знижуються, на голосовий зв`язок. Зараз відправлення повідомлень потрібне лише для окремих категорій користувачів, для яких ми залишили можливість замовляти SMS оптом з вартістю до 0,07 грн.», - пояснюють підвищення тарифів у прес-службі оператора.

Експерти не виключають, що рішення про підвищення тарифів на SMS було прийняте «МТС-Україна» у зв`язку з економічною кризою. «Одним з його наслідків стало зміцнення долара до валют країн, в яких МТС веде свою діяльність, - пояснює аналітик інвесткомпанії «Велес Капітал» Ілля ФЕДОТОВ. - Причому найбільш істотне ослаблення відзначалося щодо російського рубля і української гривні – середнє значення курсів цих валют у третьому кварталі, порівняно з іншими, впало по відношенню до долара на 2,6 і 13% відповідно». В результаті в третьому кварталі 2008 року чистий прибуток компанії в Україні скоротився на 21,8% - до 74,3 млн. доларів.

Про подорожчання вартості своїх послуг заявив і «Київстар». З 20 листопада він підвищить вартість транзакції з переказу грошей з одного мобільного рахунку на іншій. Раніше вартість переказу становила 25 коп. при необмеженій кількості транзакцій за місяць. За новими правилами, починаючи із 101-ої транзакції протягом календарного місяця, переказ коштуватиме 1 грн.

За словами начальника відділу внутрішніх комунікацій і зв`язку з громадськістю «Київстару» Юлії ШИЛІНОЇ, оператор вдається до таких заходів для запобігання фактам зловживання послугою «Переказ грошей», пов`язаних із стягуванням плати з абонентів за поповнення рахунку третіми особами.