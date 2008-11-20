Тимошенко закликає ефективніше використовувати кошти бюджетів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про необхідність ефективнішого використання коштів місцевих бюджетів, які знаходяться на рахунках комерційних банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні під час наради з керівництвом регіональних органів виконавчої влади і міськими головами з питань виконання Держбюджету-2008.

“У нас 4 млрд. грн. на депозитних рахунках, але в той же час недофінансуються лікарні і школи, - зазначила вона. - Якщо ці 4 млрд. грн. віддамо за призначенням, то нам рецесія не загрожує”.

Також, на думку Ю.ТИМОШЕНКО, місцева влада має ефективніше використовувати кошти, які накопичилися на рахунках у Державному казначействі.

За її інформацією, загальна сума коштів міністерств і всіх місцевих бюджетів на рахунках Держказначейства на сьогодні становить 8,8 млрд. грн.