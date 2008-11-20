Погода в Криму на 21-23 листопада

Синоптики обіцяють дощі

У Криму в п`ятницю без істотних опадів, в суботу та неділю синоптики очікують ускладнення погодних умов. Як повідомляє український Гідрометцентр, 21 листопада (п`ятниця) в Криму температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15° тепла. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Місцями пориви 15-20 м/с. У суботу на півострові температура вночі 7-12° тепла, вдень 12-17° тепла. Вітер південний 7-12 м/с. Пориви 17-22 м/с. Дощ. 23 листопада (неділя) у Криму температура вночі 4-9° тепла, вдень 6-11° тепла. Дощ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter