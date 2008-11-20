Президент Росії наказав стягти борг за газ з України

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив ВАТ "Газпром" стягти з України її борг за постачання газу з РФ, який складає 2,4 млрд. дол.

"З боргом України потрібно остаточно визначитися і стягти його або в добровільному порядку, або в примусовому. Так, як це встановлено чинним законодавством і в рамках наших двосторонніх відносин", - заявив Д.МЕДВЕДЄВ на зустрічі з главою "Газпрому" Олексієм МІЛЛЕРОМ, передає РІА “Новости”.

У свою чергу О.МІЛЛЕР повідомив президента, що український "газовий" борг оцінюється в 2,4 мільярда доларів.

Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що напередодні нового року ситуація в світі "не найпростіша".

Він уточнив, що має на увазі поточну ситуацію з ціною на нафту і загальну фінансову та економічну ситуацію в світі і, відповідно, наслідки цієї ситуації в нашій країні.

"Я звернув увагу, що наші українські партнери заборгували нам понад 2,4 млрд. дол. Це великі гроші для будь-якої держави і будь-якої компанії, зокрема й "Газпрому", - підкреслив він.

Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що під час приїзду до Москви українського прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО була досягнута домовленість, що "ці гроші будуть відшкодовані в установленому порядку".

У зв`язку з цим президент РФ і звернувся до О.МІЛЛЕРУ з питанням, як ідуть справи з договором наступного року і запропонував "доповісти, де гроші".

"Сума заборгованості - астрономічна, і ваше питання, де гроші, цілком доречне. Ми не бачимо ніякого прогресу у відносинах з українською стороною, і в нас немає впевненості, що гроші побачимо", - сказав О.МІЛЛЕР.

У зв`язку з цим Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що тоді треба вжити всіх заходів, які існують у рамках наших відносин, - договірні й адміністративні.

Саме про це, підкреслив президент, була домовленість, досягнута якийсь час тому, під час відвідин Росії прем`єром України. Це частина пакета угод.