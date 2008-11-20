У РНБО кажуть, що Тимошенко ігнорує її рішення щодо шельфу

Апарат Ради національної безпеки і оборони України заявляє, що Кабінет міністрів не виконує рішення РНБО щодо використання ресурсного потенціалу континентального шельфу України та Світового океану.

Як повідомляє прес-служба апарату РНБО, це констатували учасники наради з питання стану виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2008 року «Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави», уведеного в дію указом Президента, в частині використання ресурсного потенціалу континентального шельфу України і Світового океану.

«Жодне доручення із цього питання Кабінетом Міністрів не виконано», - йдеться у повідомленні.

Особливу стурбованість, кажуть в апараті РНБО, викликала «відсутність комплексної програми освоєння вуглеводневого потенціалу української частини континентального шельфу Чорного та Азовського морів».

Заступник Секретаря РНБО Борис СОБОЛЄВ наголосив на відсутності системної роботи з розробки Національної програми досліджень і використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших районів Світового океану на 2009-2034 роки.

В контексті доручення Кабміну щодо усунення існуючих перешкод у залученні іноземних нафтогазових компаній до освоєння вуглеводневих родовищ на шельфі, було визнано неприйнятною відмову органів державної податкової адміністрації щодо реєстрації угоди про спільну діяльність між ДАТ «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, Україна) та СВМ Оil (Великобританія).

Відзначено, що подальше зволікання в прийнятті передбачених Законом України «Про угоди про розподіл продукції» підзаконних актів створює реальні перешкоди в реалізації інвестиційних проектів в нафтогазовому секторі.

Крім того, учасники наради констатували, що уряд не виконав рішення РНБО щодо вирішення проблемних питань навколо першої Угоди про розподіл вуглеводнів, зокрема не розпочав переговори із інвестором щодо їх позасудового врегулювання.

За підсумками наради підготовлено звернення до Кабміну та окремих міністерств та відомств із пропозицією прискорити виконання рішення РНБО з питання використання ресурсного потенціалу континентального шельфу України та Світового океану.