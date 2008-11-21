Кримчанам сьогодні покажуть «Маршрут товариша Сталіна»

У Сімферополі, в Кримському академічному українському музичному театрі, сьогодні ввечері відбудеться прем`єра вистави «Маршрут товариша Сталіна» про трагічні події 1932-1933 років.

Як розповів телефоном кореспондентові УНІАН керівник театру Володимир ЗАГУРСЬКИЙ, вистава поставлена за п`єсою кримського драматурга Гарольда БОДИКІНА.

«Це (вистава) суворе, епічно піднесене і лірично проникливе сценічне оповідання про ті страшні 1932-1933 роки», - сказав В.ЗАГУРСЬКИЙ.

За його словами, в п`єсі є «видовищна ефектна сценічна синхронність». «Дії відбуваються у кремлівському кабінеті й одночасно – в селянській хатині. Проведена така паралель: до товариша Сталіна приїжджає з Харківської губернії статистик, який дає точні дані, що все ж таки сталося», - повідомив директор театру.

П`єса заснована на документальних фактах.

«У п`єсі багато красномовної символіки: наприклад, манекени, що втілюють сталінське політбюро, матір Сталіна в чорному траурному одіянні. Вони вдало поєднуються з побутовою натуралістичною конкретикою, мовою документів: наводяться статистичні дані, цитуються промови вождя, урядові постанови», - розповів В.ЗАГУРСЬКИЙ. За його словами, така колажність «допомагає створити ефект певної фантасмагоричності, що посилює відчуття подій, які зображаються і художньо пізнаються».

Директор Кримського українського театру додав, що робота над виставою тривала близько 1,5 місяця.