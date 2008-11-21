Засідання Ради ректорів
10:00, 21 листопада 2008Крым
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24 листопада - 14.00. Урочисте спільне засідання Ради Кримського наукового центру і Ради ректорів вищих учбових закладів Криму, присвячене 90-річчю Національної академії наук України.
У засіданні, зокрема, візьмуть участь заступник голови Ради міністрів Криму Тетяна Умріхина і голова Постійної комісії Верховної Ради Криму з питань науки та освіти Анатолій Жилін.
Сімферополь, просп. В.І.Вернадського, 2.
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