Акція «Молодь за життя без ВІЛ!»

10:37, 21 листопада 2008
Крым
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Інформаційно-просвітницька акція «Молодь за життя без ВІЛ!», присвячена Дню боротьби зі СНІДом. В акції візьмуть участь понад 300 студентів і волонтерів.

1 грудня. - 16.00. Прес-конференція для ЗМІ.

1 грудня. - 17.00. Студенти із свічками в руках створять міжнародний символ боротьби зі СНІДом.

Сімферополь, площа ім. Леніна.

Додаткова інформація: (0652) 24-10-65, 24-10-89.

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