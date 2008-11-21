Акція «Молодь за життя без ВІЛ!»

Інформаційно-просвітницька акція «Молодь за життя без ВІЛ!», присвячена Дню боротьби зі СНІДом. В акції візьмуть участь понад 300 студентів і волонтерів. 1 грудня. - 16.00. Прес-конференція для ЗМІ. 1 грудня. - 17.00. Студенти із свічками в руках створять міжнародний символ боротьби зі СНІДом. Сімферополь, площа ім. Леніна. Додаткова інформація: (0652) 24-10-65, 24-10-89.

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