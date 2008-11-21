Керч прийняла антикризові заходи

Депутати міської ради Керчі прийняли ряд антикризових заходів.

Так, міськрада доручила виконкому підготувати комплекс заходів, направлених на недопущення дестабілізації ситуації в Керчі. Депутати назвали пріоритетним використання коштів міського бюджету на виплату заробітної плати і соціальних гарантій.

Це рішення мотивоване тим, що територіальна громада починає почувати наслідки фінансової і політичної кризи в Україні. «Нависнула реальна загроза призупинення роботи провідних підприємств міста і, як наслідок, скорочення робочих місць. Падають реальні доходи населення. Зростання цін на енергоносії і комунальні послуги приводить до різкого зубожіння населення», - цитує рішення міськради портал Керчі

Депутати міськради Керчі назвали недостатньою роботу Верховної Ради і Кабміну України щодо стабілізації політичної і фінансової ситуації в країні. Крім того, депутати висловили підтримку пропозицій парламентської опозиції щодо стабілізації ситуації в державі.