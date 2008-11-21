Санаторію «Долоси» рекомендували поділитися електроенергією

Кримське відділення Антимонопольного комітету Україні (АМКУ) рекомендувало державній установі «Спеціалізований санаторій «Долоси» припинити дії з ознаками зловживання монопольним становищем.

Як повідомляє прес-служба АМКУ, санаторій є власником електромережі в с. Совєтське та основним споживачем електроенергії.

Як встановило Кримське відділення, санаторій відмовив товариству «Атлас» у підключені до своїх електромереж, хоча між ними був укладений договір щодо спільного використання мереж.

«Неправомірність дій санаторію підтвердило представництво НКРЕ в Криму», - йдеться у повідомленні.

На вимогу Кримського відділення АМКУ санаторій «Долоси» має привести свої дії у відповідність до вимог законодавства.