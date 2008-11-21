Необґрунтованому підвищенню проїзду в маршрутках Криму - ні
11:52, 21 листопада 2008Крым
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Владу просять розробити механізм
Кримське відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) рекомендувало місцевим органам влади Автономної Республіки Крим розробити механізм затвердження тарифів на послуги з автоперевезення пасажирів.
Про це повідомляє прес-служба АМКУ.
Як йдеться у повідомленні, дана рекомендація стосується 27 райдержадміністрацій та міських рад Кримської автономії.
Зокрема, рекомендації спрямовані на попередження необґрунтованого підвищення вартості проїзду в автобусах і маршрутках.
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