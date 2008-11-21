Алушті повернули НАТО

Прокуратура внесла протести на рішення Алуштинської міської ради про оголошення міста територією без НАТО і відновлення в повному обсязі ретрансляції російських телеканалів у місцевих кабельних мережах.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

Опротестовувавши ці два рішення, прокуратура Алушти виходила з того, що в обох випадках міськрада перевищила свої повноваження, закріплені законом України «Про місцеве самоврядування».

«Так, цим законом місцевій раді не дано право визнавати рішення незаконними (такими, що обмежують права та свободи громадян). Питання ж про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію країни перебуває в компетенції Верховної Ради України», - наголошується в повідомленні.

Протест прокурора припиняє дію опротестованого акту, додали в прокуратурі Криму.

Як повідомляв УНІАН, Алуштинська міськрада на сесії 19 листопада оголосила місто «територією без НАТО».

Крім того, депутати міськради ухвалили рішення, яке зобов`язує операторів кабельних мереж міста «негайно відновити» ретрансляцію російських телепрограм і каналів у повному обсязі, станом на 29 вересня цього року. Депутати міськради Алушти назвали «таким, що грубо порушує та утискає конституційні права громадян України» рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, яке зобов`язує провайдерів кабельного телебачення країни вилучити з переліку програмних продуктів неадаптовані до українського законодавства телепрограми, зокрема російські.