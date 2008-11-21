Кандидати в мери Феодосії паскудять на вулицях

Деякі кандидати в мери Феодосії розклеюють свої агітаційні листівки в недозволених місцях і тим самим псують зовнішній вигляд вулиць.

Як повідомили в прес-службі виконкому міськради Феодосії, городяни скаржаться на агитматеріали.

«Окрім порушення правил благоустрою, розклеювачі листівок псують недавно відремонтовані фасади будинків», - наголошується в повідомленні.

Виконком нагадує: в серпні минулого року міськрада Феодосії прийняла рішення, згідно з яким розклеювання агітації дозволене лише в спеціально відведених для цієї мети місцях. З відома власника можна клеїти «агітки» на пасажирський транспорт загального користування; на вітрини магазинів, павільйонів, кіосків, підприємств громадського харчування з внутрішньої сторони; на афішні тумби, тимчасові забори будівельних майданчиків; за відома управління архітектури – на транспаранти-розтяжки; з дозволу управління архітектури і з відома власника – на біллборди, ситі-лайти. Розклеювання друкарської продукції поза такими місцями вважається незаконним, відноситься до адміністративних правопорушень і карається штрафом, повідомили у виконкомі.

Санітарною комісією підготовлені матеріали для адміністративної комісії міськвиконкому про адмінпорушення одним з кандидатів в мери. Згідно із законом «Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів» за добу до дня голосування агітація повинна припинитися. «Хто прибиратиме намертво приклеєні листівки? Прибирання «агіток» із стен будинків обійдеться мерії у «круглу» суму. Зрозуміло, що сам кандидат очищенням вулиць від листівок займатися не буде», - обурюються в мерії.

Парламент України призначив вибори мера Феодосії на 30 листопада.