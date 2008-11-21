Вже п’ятий за рік голова садового кооперативу погорів на хабарі

Голова садового кооперативу в Ленінському районі Криму попався на хабарі в розмірі понад 70 тисяч гривень.

За даним фактом прокуратурою Ленінського району АРК порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України. Обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, це вже п’ятий за рік голова садового кооперативу - хабарник. Так, поточного року в одержанні хабарів за надання земельних ділянок викрито голів садових товариств у Сімферополі, Судаку, Керчі та Євпаторії. Кримінальні справи стосовно них вже розслідувано та направлено до суду.

Найбільшу суму хабара в гривнях вимагала голова садового кооперативу «Салгір» у Сімферополі, яка зажадала за прийняття у члени кооперативу та надання земельної ділянки новому члену 94,5 тис. грн. У доларах найбільший хабар вимагав голова садового кооперативу «Навігатор» у Судаку: вона за виділення земельної ділянки зажадала 20 тисяч доларів США.