У Криму проходять скорботні заходи із вшанування жертв голоду

У Криму проходить низка траурних заходів із вшанування жертв Голодомору 1932-33 років.

Як повідомили у прес-службі Ради міністрів Криму, в селах Цілинне, Мирнівка, Побєдне, Ясна Поляна, Пахарівка, Ізумрудне Джанкойського району автономії в ці дні проходять відкриття меморіальних знаків, присвячених пам`яті жертв Голодомору в Україні.

У православних церквах Криму пройдуть богослужіння, в мусульманських мечетях - намази і поминання. У кримських школах організовані уроки пам`яті. Крім цього, в автономії проходять книжкові та інформаційні виставки. Також передбачено установлення траурних біл-бордів у кримських регіонах.

22 листопада будуть приспущені державні прапори, обмежено проведення розважальних заходів, внесено зміни до програмної сітки мовлення телерадіоорганізацій. О 16.00 відбудеться хвилина мовчання.

Сьогодні делегація Криму попрямує до Києва для участі в заходах із вшанування жертв Голодомору. Делегація складається з 50 представників місцевих органів влади, свідків і дослідників голодоморів, представників молодіжних організацій, студентської та учнівської молоді, представників підприємств, відомств і організацій. Делегацію АРК очолює перший заступник голови Радміну Криму Едуард ГРИВКОВСЬКИЙ.