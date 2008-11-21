У Куніцина закликали кримчан підтримати ініціативу Ющенка

Кримська республіканська організація партії «Єдиний Центр» закликає кримчан підтримати загальноукраїнську акцію «Запали свічку» пам`яті жертв Голодомору.

Про це говориться у зверненні парторганізації, текст якого передано УНІАН.

«Єдиний Центр» Криму закликає всіх жителів півострова, незалежно від політичних або релігійних поглядів, підтримати ініціативу Президента Віктора ЮЩЕНКА і запалити 22 листопада свічки пам`яті жертв Голодомору», - наголошується у зверненні.

У кримському ЄЦ вважають, що голод 1932-1933 років в Україні – «це цинічна форма політичного терору». «Голодне лихоліття, що охопило Україну і тривало майже 2 роки, не стихійне, а рукотворне явище», - заявив заступник керівника Кримської організації «Єдиного Центру» Рустам ТЕМІРГАЛІЄВ. Він назвав виправданим прагнення українців «донести правду до світової громадськості про Голодомор».

Нагадаємо, раніше комуністи Криму закликали кримчан проігнорувати всеукраїнську акцію «Запали свічку» «як таку, що ідеологічно не відповідає реальній історичній дійсності», та спрямована «на розпалювання міжнаціональної ворожнечі».

Лідером Кримської організації партії «Єдиний Центр» є голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН.