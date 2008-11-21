Третій етап акції кримських татар

23 листопада - 09.00. Третій етап акції кримських татар – учасників інформаційного пікету на місці майбутнього будівництва Соборної мечеті. Муфтій мусульман Криму прочитає дуа (молитву), після чого члени Меджлісу, регіональних меджлісів, представники Духовного управління мусульман Криму та ін. почнуть обносити парканом ділянку землі, де вони хочуть побудувати мечеть. Сімферополь, вул. Ялтинська, 22.

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