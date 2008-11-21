Черномирдін: чого хочуть – жалості? Але ж не на кістках

Говорячи на тему Голодомору, необхідно говорити і про загиблих у Великій Вітчизняній війні, а не лише зосереджуватися на трагедії 1932-1933 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН, виступаючи перед учасниками міжнародної конференції «Голод в СРСР 30-х років: історичні та політичні оцінки». Тему голоду 1932 -1933 років В.ЧЕРНОМИРДІН вважає «дуже животрепетною для України».

За словами посла Росії в Україні, «лихо відбувалося в одній країні – десь більше, десь менше». «Геноцид же хочуть пристебнути тільки до України», - вважає В.ЧЕРНОМИРДІН. «Зрозуміти це неможливо», - додав він.

В.ЧЕРНОМИРДІН заявив, що пам’ятає про події 1930-х від своїх батьків. «Але ж був голод і в 46-му, в і 21-му роках. Були загиблі і у Великій Вітчизняній війні, і про них треба говорити, але чомусь зосередилися на трагедії 32-33-х років», - заявив він.

«Говорять, що знищували лише Україну. Це злочинна помилка», - заявив посол. «Що хочуть отримати – жалість, співчуття? Але ж не на крові, не на кістках», - зазначив В.ЧЕРНОМИРДІН.

Він вважає, що оцінку подіям тих років мають дати науковці. «Саме вони мають дати оцінку тим подіям і донести її як до народу, так і до політиків. Не політики мають давати цьому оцінку. Адже у вас (науковців – УНІАН) є достовірні матеріали про це», - заявив посол.