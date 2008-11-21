Нектарій очолив новостворену Джанкойську єпархію

Чин наречення архімандрита Нектарія (Фролова) у єпископа Джанкойської єпархії відбувся у Києві.

Нагадаємо, Джанкойську єпархію було утворено рішенням Священного Синоду УПЦ від 11 листопада 2008 року, шляхом виділення її зі складу Симферопольської. До складу Джанкойської єпархії увійшли Джанкойський, Красногвардійський, Красноперекопський, Нижньогірський, Первомайський, Роздольненський, Совєтський райони Криму.

Чин наречення звершив Предстоятель УПЦ МП Митрополит Володимир у співслужінні митрополита Симферопольського і Кримського Лазаря, архієпископів Рівненського і Острозького Варфоломія, Білоцерківського і Богуславського Митрофана, єпископів Івано-Франківського і Коломийського Пантелеімона, Переяслав-Хмельницького Олександра та Васильківського Пантелеімона.

За літургією собор архієреїв висвятив архімандрита Нектарія у єпископа Джанкойського і Роздольненського, повідомляється на офіційному сайті УПЦ МП.

Після богослужіння Блаженніший Володимир звернувся до Нектарія зі «Словом на вручення жезла», у якому, зокрема, зосередив увагу на тих основних якостях, які повинен мати архієрей, а особливо новопоставлений.

Владика Нектарій отримав жезл, який символізує єпископську владу та «закликав на всіх присутніх своє перше архієрейське благословення».