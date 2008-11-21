Ющенко відправив заступника свого представника в Криму на пенсію
16:21, 21 листопада 2008Крым
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Розпорядження Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Ремзі ХАВАДЖИ з посади заступника Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим.
Текст розпорядження розміщено на офіційному сайті глави держави.
Президент звільнив Р.ХАВАДЖИ з посади відповідно до пункту 3 частини першої статті 30 Закону України «Про державну службу».
*** Стаття 30. Пiдстави припинення державної служби. Пункт 3 статті - досягнення державним службовцем граничного вiку проходження державної служби.
Граничний вiк перебування на державнiй службi становить 60 рокiв для чоловiкiв i 55 рокiв для жiнок.
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