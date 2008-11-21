Ющенко відправив заступника свого представника в Криму на пенсію

Розпорядження Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Ремзі ХАВАДЖИ з посади заступника Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим. Текст розпорядження розміщено на офіційному сайті глави держави. Президент звільнив Р.ХАВАДЖИ з посади відповідно до пункту 3 частини першої статті 30 Закону України «Про державну службу». *** Стаття 30. Пiдстави припинення державної служби. Пункт 3 статті - досягнення державним службовцем граничного вiку проходження державної служби. Граничний вiк перебування на державнiй службi становить 60 рокiв для чоловiкiв i 55 рокiв для жiнок.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter