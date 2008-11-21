Фірмачі надурили «Крименерго»

Прокуратурою Криму направлено до суду кримінальну справу стосовно комерсантів, які викрали грошові кошти на суму три мільйони гривень.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, ці гроші повинні були надійти на рахунки «Крименерго», але натомість осідали в кишенях третіх осіб.

«Фірмачі створили дві комерційні структури, які здійснювали постачання електроенергії та посередницькі послуги з отримання в рахунок боргів перед «Крименерго» натуроплати. Протягом 2004-2005 років комерсанти збирали з підприємств в Джанкойському, Сакському, Красногвардійському районах, Керчі кошти за постачання електроенергії, яку крали у «Крименерго», і натуроплати, завдавши збитків компанії на три мільйони гривен», - йдеться у повідомленні.

Органами прокуратури Криму розслідування злочинної діяльності фірмачів закінчено, їм пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.3,5 ст.191, ч.1 ст.202 Кримінального кодексу України - привласнення коштів, порушення порядку зайняття господарською діяльністю.

Кримінальну справу направлено до суду для розгляду по суті.