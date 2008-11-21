Ющенко призначив довічні стипендії 4 кримчанам-правозахисникам

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив 4 мешканцям Автономної Республіки Крим і Севастополя, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, довічні державні іменні стипендії.

Розпорядження розміщено сьогодні на офіційному сайті глави держави.

В АР Крим стипендії В.ЮЩЕНКО призначив голові Сімферопольського міського товариства політичних в`язнів і репресованих, заступнику голови Кримського республіканського товариства політичних в`язнів і репресованих Йосипу ВОРОБЧАКУ (політичному в`язню 1946-1954 років, реабілітованому в 1995 році), Галині КУЩ (політичному в`язню 1946-1958 років, реабілітованій у 1993 році) та Іразеру ХАЛІКУ (політичному в`язню 1973-1975 років, реабілітованому в 1991 році).

Також стипендію призначено севастопольцю Миколі НЕЗДІЙМИНОЗІ (політичному в`язню 1971-1975 років, реабілітованому в 1992 році).