Моряки-чорноморці нагороджені медаллю «За примушення до миру»

Ряд військовослужбовців Чорноморського флоту Росії отримали громадську медаль «За примушення до миру» («За принуждение к миру» - рос.).

Нагадаємо, сили ЧФ брали участь в серпневих подіях на Кавказі. Події у серпні Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ називає російською операцією з «примушення Грузії до миру». Росія після кавказського конфлікту визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії. Окрім Росії, незалежність цих республік визнало лише Нікарагуа.

Першими нагороду отримали 10 моряків-чорноморців, повідомляє Служба інформації ЧФ Росії. Медалі морякам вручив командуючий Чорноморським флотом Росії віце-адмірал Олександр КЛЕЦКОВ.

Медаль «За примушення до миру» заснована Комісією з нагородження громадськими нагородами і пам`ятними знаками. Вона вручається військовим, що брали безпосередню участь в серпневих подіях на Кавказі. А також військовослужбовцям і цивільному персоналу ВС РФ, що брали участь в «гуманітарній місії» на території Південної Осетії та Абхазії.