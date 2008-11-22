500 осіб зібралися на мітинг-реквієм у Севастополі - дані МДА

У Севастополі відбувся загальноміський мітинг-реквієм з нагоди 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років.

За даними прес-служби Севастопольської міської державної адміністрації, вшанувати пам`ять жертв голоду зібралися 500 севастопольців.

Учасники пам`ятної акції тримали в руках державні прапори України і таблички з написами «Україна пам`ятає».

«Ми пам`ятаємо і шануємо! 75 років минуло з тих пір. Час лікує душевні рани, але цю рану в серці України загоїти неможливо. Голодомор завжди буде страшним нагадуванням: будь-яка політика, що вимагає людських жертв, - аморальна, антинародна, злочинна», - цитує прес-служба голову Севастопольської міської держадміністрації Сергія КУНІЦИНА. Він закликав не політизувати трагедію, наголосивши, що «голодне лихоліття» 1933-го – не просто історичне минуле, «а незагоєна фізична і духовна рана народу».

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам`ять всіх жертв Голодоморів і політичних репресій. Вранці в храмах Севастополя відбулися молебні.

Делегація АР Крим сьогодні взяла участь в Києві в заходах, присвячених 75-м роковинам Голодомору.

Напередодні прес-служба Ради міністрів Криму повідомила, що в ці дні в селах Цілинне, Мирнівка, Побєдне, Ясна Поляна, Пахарівка, Ізумрудне Джанкойського району автономії відкриваються меморіальні знаки, присвячені вшануванню пам`яті жертв Голодомору в Україні.