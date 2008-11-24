У Криму склали присягу матроси, які увійдуть до Прикарпатської роти

62 матроси склали у Феодосії (Крим) військову присягу на вірність українському народові. Ці матроси складуть основу майбутньої Прикарпатської роти у складі окремого батальйону морської піхоти.

Як повідомляє сьогодні прес-служба Управління Міноборони України, серед тих, хто 23 листопада склав присягу, – юнаки з Прикарпаття призову «Осінь – 2008».

З урочистою подією призовників привітали представники місцевих органів влади, командування частини, ветеранських та громадських організацій, їхні рідні та близькі. Крівник відділу взаємодії з військовими формуваннями Сімферопольської та Кримської єпархії Української православної церкви ієрей Димитрій КРОТКОВ благословив молодих матросів на службу.

Ідея відродження Прикарпатської роти в сучасному батальйоні морської піхоти належить заступнику командувача Військово-Морських Сил ЗСУ з берегової оборони – начальнику військ берегової оборони генерал-майору Олександру ОСТРОВСЬКОМУ.

Реалізуючі ідею відтворення Прикарпатської роти, напередодні осінньої призовної кампанії в західному регіоні України працював спеціальний підрозділ Центру військ берегової оборони ВМС ЗСУ. Військовослужбовці загітували на службу юнаків з Івано-Франківської, Вінницької, Хмельницької та Тернопільської областей.

Прикарпатська рота була створена у лютому 1919 року за ініціативи міністра морських справ Української Народної Республіки контр-адмірала Михайла Білинського.

***Загалом 23 листопада близько 400 новопризваних матросів ВМС ЗСУ склали присягу на вірність українському народові у навчальному центрі українського флоту у Севастополі, а також у військових частинах, розташованих у містах Саки та Феодосія. Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, моряки призвані з 18 областей, міст Київ, Севастополь і з Криму.

Після складання присяги близько 55% молодих матросів мають проходити службу на кораблях, решта — у берегових частинах.

Близько 110 юнаків призову «Осінь-2008» вже проходять підготовку у навчальному центрі, де отримають кваліфікацію молодших спеціалістів. Також близько 350 кандидатів на посади молодших спеціалістів, що згодом поповнять лави вітчизняних Військово-Морських Сил, навчаються зараз в навчальних підрозділах ЗСУ.

Загалом в рамках призовної кампанії «Осінь-2008» до українського флоту прибуло понад 1200 юнаків.