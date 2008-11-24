Скільки землі продали на первинному ринку Криму цього року?

На первинному ринку Автономної Республіки Крим за 10 місяців поточного року було продано 58 земельних ділянок загальною площею 36,08 га на суму 33 млн. 260 тис. грн.

Як повідомила заступник начальника відділу оцінки і організації ринку земель Республіканського комітету із земельних ресурсів Криму Катерина РАТАНОВА, за аналогічний період 2007 року в автономії було продано 57 ділянок загальною площею 34,89 га на суму 32 млн. 984 тис. грн.

Лідером по кількості проданих в 2008 році ділянок є Керч. Там продано 10 ділянок на суму 2 млн. 509 тис. грн.

По 8 ділянок продали в містах Алушта і Джанкой, по 6 - в Ялті і Євпаторії.

У Феодосії під об`єктами нерухомості було викуплено 4 ділянки, в Сімферополі і Саках – по 3 ділянки (при цьому Сімферополь виручив за ці ділянки 14 млн. 402 тис. грн., а місто Саки – 121 тис. грн.).

По 2 ділянки продали в Красноперекопському, Раздольненському та Сакському районах Криму і в місті Судак.

По одній ділянці продано в Бахчисарайському і Красногвардійському районах АРК.

Із загальної суми, вирученої за продаж землі, до місцевих бюджетів вже поступило 29 млн. 934 тис. грн., 3 млн. 326 тис. грн. - до Держбюджету України (з врахуванням виплати розстрочки за продаж попередніх років).