Президент вимагає забезпечити права мешканців гуртожитків

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від органів влади забезпечити житлові права мешканців гуртожитків.

Про це йдеться в Указі глави держави № 1073/2008 від 24 листопада 2008 року “Про заходи щодо забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків”, текст якого розміщений на його офіційному сайті.

Президент доручив Кабінету міністрів України утворити у дводенний строк міжвідомчу комісію з опрацювання механізму реалізації права мешканців гуртожитків на приватизацію займаного ними у гуртожитках житла та підготовки законопроекту щодо внесення відповідних змін до законодавчих актів, у тому числі Житлового кодексу, законів України «Про житловий фонд соціального призначення» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків». В.ЮЩЕНКО вимагає від уряду у місячний строк внести цей законопроект на розгляд Верховної Ради.

Глава держави доручив Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям утворити із залученням представників громадян, які проживають у гуртожитках, громадських організацій, що здійснюють захист інтересів таких громадян, та забезпечити у тижневий строк роботу комісій із розв`язання проблемних питань забезпечення прав мешканців гуртожитків на житло, в тому числі безумовного додержання вимог статей 114, 125 і 132 Житлового кодексу.

В.ЮЩЕНКО вимагає від Радміну, обласних, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій надати у двотижневий строк міжвідомчій комісії відомості про кількість у відповідних адміністративно-територіальних одиницях гуртожитків та їх статус, а також пропозиції стосовно вдосконалення житлового законодавства України щодо забезпечення житлових прав громадян, які проживають у гуртожитках.

Міністерству юстиції України глава держави доручив вжити у тижневий строк заходів щодо унеможливлення примусового виселення мешканців з гуртожитків на період до законодавчого врегулювання питання щодо механізму реалізації права таких мешканців на приватизацію займаного ними у гуртожитках житла.

Також В.ЮЩЕНКО зобов’язав Міністерство внутрішніх справ у тижневий строк вжити заходів із забезпечення реєстрації місця проживання громадян, видачі українських паспортів громадянам України, які досягли відповідного віку і проживають у гуртожитках.