Куніцин пропонує провести круглий стіл щодо проблематики Криму

Кримська республіканська організація партії "Єдиний центр" виступає з ініціативою проведення "круглого столу" щодо проблематики АР Крим і Севастополя із залученням, у тому числі міжнародних експертів.

Про це повідомив голова Севастопольської міської державної адміністрації, лідер Кримської організації ЄЦ Сергій КУНІЦИН.

Як повідомила прес-служба парторганізації, С.КУНІЦИН вважає, що світову спільноту "вкрай цікавить" можливе загострення суспільно-політичної ситуації на території Криму в світлі "останніх подій на Кавказі". Свідоцтвом тому, каже С.КУНІЦИН, є візити на Кримський півострів представників посольств і міжнародних організацій.

"Обстановка в державі - як політична, так і економічна - досить складна. Розуміючи все це, ми повинні запропонувати свій вихід з ситуації, пов`язаної з фінансовою кризою. Зрозуміло, що в масштабах Криму або Севастополя цю проблему не вирішиш, але не говорити про це, не робити якихось заходів або ініціатив щодо протидії кризі на місцевому рівні – політично протипоказано", - підкреслив С.КУНІЦИН.

Він також зазначив, що Кримська організація "Єдиного центру" вже зверталася до керівництва АР Крим з ініціативою про необхідність подібного обговорення, але "підтримки не знайшла".