Федерацію боротьби кримських татар «Куреш» створять у Криму

15:38, 24 листопада 2008
Крым
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Меджліс максимально сприятиме розвитку

Федерацію кримськотатарської національної боротьби «Куреш» планується створити в Криму.

Про це йшлося під час зустрічі керівництва кримськотатарського Меджлісу із спортсменами-борцями, повідомляє прес-служба Меджлісу.

Засновницька конференція спортсменів, на якій планується створити федерацію, намічена на 19 грудня 2008 року.

Головою оргкомітету з підготовки і проведення засновницької конференції обраний Джафер БЕКІРОВ, його заступниками - Ягъяев СЕЙДАМЕТ та Алі ХАМЗІН.

«Меджліс кримськотатарського народу максимально сприятиме в реалізації всіх ваших зусиль, направлених на відродження традиційних видів спорту нашого народу», - сказав лідер Меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ.

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