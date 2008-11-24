Федерацію боротьби кримських татар «Куреш» створять у Криму
15:38, 24 листопада 2008Крым
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Меджліс максимально сприятиме розвитку
|Юні спортсмени борються на турнірі з боротьби куреш в Євпаторії. Архів УНІАН
Про це йшлося під час зустрічі керівництва кримськотатарського Меджлісу із спортсменами-борцями, повідомляє прес-служба Меджлісу.
Засновницька конференція спортсменів, на якій планується створити федерацію, намічена на 19 грудня 2008 року.
Головою оргкомітету з підготовки і проведення засновницької конференції обраний Джафер БЕКІРОВ, його заступниками - Ягъяев СЕЙДАМЕТ та Алі ХАМЗІН.
«Меджліс кримськотатарського народу максимально сприятиме в реалізації всіх ваших зусиль, направлених на відродження традиційних видів спорту нашого народу», - сказав лідер Меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ.
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