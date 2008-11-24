Могильов повертається?

МВС вже оскаржило рішення

Донецький окружний адміністративний суд відновив на посаді колишнього начальника Головного управління МВС в Криму Анатолія МОГИЛЬОВА. Донецький окружний адміністративний суд відновив на посаді колишнього начальника Головного управління МВС в Криму Анатолія МОГИЛЬОВА. У Міністерстві внутрішніх справ рішення вважають незаконним. Минулого тижня МВС вже оскаржило рішення Донецького окружного адміністративного суду в Донецькому апеляційному адміністративному суді, повідомляє proUA Як повідомлялось, начальник Головного управління МВС України в Криму, заступник міністра внутрішніх справ А.МОГИЛЬОВ написав рапорт про відпустку з подальшим звільненням із посади заступника міністра. А.МОГИЛЬОВ перебував в резерві МВС. Замість А.МОГИЛЬОВА керівником міліції Криму глава МВС Юрій ЛУЦЕНКО призначив Миколу ІЛЛІЧОВА.

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