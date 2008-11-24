Долар підскочив

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 6,2000/6,3500 грн., до 12.00 ціни зросли 6,5500/6,7000 грн., до закриття цінові рівні знизилися 6,4500/6,5500 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився на рівні 0,2220/0,2285 грн., а до 12.00 ціни піднялися 0,2270/0,2350 грн. До закриття торгів ціни залишилися на тому самому рівні. У Росії курс долар-рубель підвищився і становив 27,6116 (+0,0941) рублів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2579/1,2581 дол. США, а до 16.00 зросли 1,2751/1,2753 дол. США. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 7,7945/7,9935 грн., до 12.00 ціни пішли вгору 8,2665/8,4660 грн. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 8,2200/8,3575 грн.

Національний банк України встановив на сьогодні офіційний курс в 617,17 гривень за 100 доларів США, що на 2,9% перевищує попередній офіційний курс (на 21 листопада – 599,88 грн. за 100 дол.).

Таке підвищення офіційного курсу за один торговий день стало рекордним у листопаді. За період з початку місяця (курс на 3 листопада – 576,04 грн. за 100 дол.) офіційний курс гривні до американського долара знизився на 7,1%, а з початку жовтня (курс на 1 жовтня – 486,13 грн. за 100 дол.) – на 27%.