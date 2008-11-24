У Керчі на шкільному подвір`ї відкопали снаряд

У Керчі (Крим) сапери сьогодні знешкодили артилерійський снаряд, знайдений за 50 метрів від однієї зі шкіл міста.

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, снаряд було виявлено під час виконання земляних робіт практично у дворі школи. Фахівці ідентифікували вибухонебезпечний предмет як німецький артснаряд часів Великої Вітчизняної війни.

«Місце знахідки було оточено, дітей евакуювали зі школи», - йдеться в повідомленні. Снаряд вивезли на спеціальний полігон і знищили.

Всього з початку року саперами МНС у Криму знищено понад 17 тис. боєприпасів.