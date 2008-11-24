Регіонали Криму просять БЮТ не наводити тінь на плетінь

Партія регіонів не має відношення до внутрішніх проблем профспілкових організацій. Про це заявив перший заступник голови Кримської організації ПР, перший заступник голови Верховної Ради АРК Сергій ЦЕКОВ, коментуючи звинувачення на адресу «регіоналів».

«Партія регіонів ніякого відношення до ситуації в профспілках не має, і те, що сьогодні відбувається з Федерацією незалежних профспілок України, є проявом багатьох суперечностей усередині профспілкових організацій України. Інша справа, що на цих проблемах, і явно спекулюючи ними, тут же поспішили відпіаритися певного «забарвлення» політики в Україні, і в Криму, головна мета яких демонізувати і дискредитувати Партію регіонів», - цитує С.ЦЕКОВА прес-центр ВР Криму.

Перший віце-спікер автономії зазначив, що у деяких українських регіонах навколо організацій Федерації незалежних профспілок сьогодні дійсно відбуваються різного роду негаразди, у тому числі і рейдерські атаки.

При цьому С.ЦЕКОВ спростував заяви деяких представників фракції Блоку Юлії Тимошенко про причетність до даних подій ПР. «Звинувачувати сьогодні в цьому Партію регіонів, як це зробив в ефірі однієї кримської телекомпанії представник фракції БЮТ пан СЕНЧЕНКО (народний депутат України, лідер Кримської організації БЮТ Андрій СЕНЧЕНКО – УНІАН), як і в тому, що в країні спеціально дестабілізується ситуація, - на мій погляд, щонайменше, безглуздо», - сказав С.ЦЕКОВ.

«Не потрібно займатися нісенітницею і «наводити тінь на плетінь». З таким самим успіхом сьогодні можна будь-яку політичну силу, і самого пана СЕНЧЕНКА звинуватити, що за тим, що відбувається, стоять саме він і його команда», - додав представник ПР.

С.ЦЕКОВ звернув увагу на той факт, що кілька днів тому головою Федерації незалежних профспілок України був вибраний народний депутат від ПР Василь ХАРА. «Те, що такий могутній, сильний, політично витриманий боєць як ХАРА встав на чолі профспілок України, є абсолютно позитивним явищем для України», - відзначив кримський регіонал, додавши: розмови про те, що на місцях профспілковий «човен розгойдує» Партія регіонів, є вигадкою і «пошуком винуватих в чиїйсь грі, що не склалася, але цілком очевидній».