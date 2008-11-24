Депутат Держдуми нарахував в Україні 20 млн. пригноблених росіян

Росія має вести більш прагматичну політику щодо до України.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Росії сказав перший заступник голови Комітету у міжнародних справах Державної думи РФ Юлій КВІЦИНСЬКИЙ.

За його словами, Росії потрібно поставити питання дуже чітко – "якщо Україна бажає з нами особливих відносин, якщо вона бажає жити з нами в мирі, дружбі і злагоді, тоді вона повинна змінити свою нинішню політику".

При цьому Ю.КВІЦИНСЬКИЙ додав, що після цього Україна зможе користуватися підтримкою і матиме особливі відносини з РФ як, наприклад, Білорусь.

"Якщо вона цього не хоче, вона повинна мати звичайні прагматичні відносини з нами без якихось цілувань", - підкреслив депутат, додавши, що це виявляється в тому, що Україна продовжує "їсти російський газ" не за ринковими цінами.

У той же час він заявив, що в Україні "знущаються з 20 млн. росіян". На його думку, це виявляється у закритті російськомовних шкіл, припиненні мовлення російських каналів і "хуліганських діях" у Криму.

"Ми їх зобов`язалися захищати, і захищатимемо", - заявив депутат Держдуми.

Відповідаючи на запитання, чи можливі військові дії російських військ відносно України, він сказав: "Ми не будемо винуваті в них. Ми зробимо так, що винуватими будете ви, якщо вимусите".