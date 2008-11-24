Затулін зажадав позбавити Казаріна московських грошей

Перший заступник голови комітету Державної думи Росії у справах СНД і зв`язкам із співвітчизниками Костянтин ЗАТУЛІН закликав владу Москви припинити фінансування заходів, що проводяться Кримським товариством руської культури.

У листі до керівника Департаменту зовнішньоекономічних і міжнародних зв`язків міста Москви Георгія МУРАДОВА К.ЗАТУЛІН зазначив, що перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН, який очолює Кримське товариство руської культури, переслідує «лояльні Росії організації».

К.ЗАТУЛІН стверджує, що В.КАЗАРІН як заступник голови МДА Севастополя бореться проти проросійські «налаштованих громадських організацій і осіб» в Севастополі, «звинувачуючи їх, зокрема, в любові до Росії «за гроші», «зводить рахунки з Будинком Москви в Севастополі» тощо.

При цьому, зазначив перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД і зв`язкам із співвітчизниками, як голова Кримського товариства руської культури В.КАЗАРІН «не втомлюється щороку просити» Посольство РФ на Україні, Департамент зовнішньоекономічних і міжнародних зв`язків Москви про виділення коштів на багаточисельні заходи, що «дозволяють йому претендувати на лаври мало не подвижника російської культури і русистики в Криму і на Україні».

«Чи не слід нам всім одного дня домовитися, щоб послуги настільки професійного ренегата і провокатора оплачувалися б не з Росії, а цілком і повністю з рептильних фондів Секретаріату Президента України, Севастопольської МДА або, можливо, СБУ?», - йдеться в листі депутата Держдуми Росії.

Інакше, вважає К.ЗАТУЛІН, В.КАЗАРІН «продовжить шантажувати Москву і Росію».

До листа К.ЗАТУЛІН додав звернення В.КАЗАРІНА до московської влади з проханням про фінансову підтримку в 2009 році заходів Кримського товариства руської культури.