Денісова: підстав для виникнення соціального вибуху в Україні немає

Міністр праці та соціальної політики, кримчанка Людмила ДЕНІСОВА заявляє, що немає підстав говорити про можливість виникнення соціального вибуху в Україні.

За словами Л.ДЕНІСОВОЇ, уряд працює над мінімізацією негативних наслідків світової фінансової кризи й активізує роботу щодо соціальної складової країни.

„Ми не маємо права допустити, щоб люди відчули на собі подих фінансової нестабільності”, - наголосила Л.ДЕНІСОВА, слова якої цитує прес-служба Мінпраці.

Міністр заявила, що головні завдання на 2009 рік – обмежити зростання рівня безробіття, забезпечити бездефіцитний бюджет Пенсійного фонду.

Боротьба зі скороченням штатів підприємств здійснюватиметься через підтримку тих роботодавців, які не звільнятимуть своїх працівників, а люди, які тимчасово втратять роботу, обов’язково отримають державну підтримку, а також будуть залучені до громадських робіт, запевнила Л.ДЕНІСОВА.

„Безумовно, є зниження надходжень коштів до Фонду оплати праці, до Пенсійного фонду, але нема ніяких ознак для того, щоб говорити про дефіцит”, - наголосила міністр праці. Вона також зазначила, що пенсії сьогодні „виплачуються стабільно”. Л.ДЕНІСОВА запевнила, що така ж ситуація збережеться й наступного року.