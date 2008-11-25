Правозахисники вручать «чорну мітку» Москалю?

Завершилося подання заявок на Антипремію в галузі прав людини "Будяк року - 2008".

Як повідомили УНІАН в Українській Гельсінській спілці з прав людини, серед цьогорічних номінантів на правозахисну антипремію, зокрема, такі особи та організації:

1. Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО в номінації "За незаконні дії щодо судової влади і неповагу до інституту правосуддя"

2. Заступник міського голови м.Нікополя Дніпропетровської області Сергій ДОНЕЦЬ в номінації "За грубе порушення права на свободу мирних зібрань"

3. Луганська міська рада в номінації "Найбільш інформаційно закритий орган влади"

4. Міністерство охорони здоров’я України в номінації "Найбільш інформаційно закритий орган влади"

5. Міністр юстиції Микола ОНІЩУК в номінації "Найбільш інформаційно закритий орган влади"

6. Міський голова міста Кіровограда Володимир ПУЗАКОВ в номінаціях "Найбільш інформаційно закритий орган влади"; "За бездіяльність у випадку порушення прав людини"

7. Народний депутат України Геннадій МОСКАЛЬ у номінаціях "За найнебезпечнішу законодавчу ініціативу в галузі прав людини"; "За заклики до порушення прав біженців і шукачів притулку, розпалювання ворожнечі (мова ворожнечі)".

8. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення в номінації "За систематичне обмеження свободи слова"

9. Нікопольський міський голова Сергій СТАРУН в номінації "Найбільш інформаційно закритий орган влади"

10. Президент України Віктор ЮЩЕНКО в номінаціях "За байдужість до порушення прав людини", "За незаконні дії щодо судової влади та неповагу до інституту правосуддя"

11. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в номінації "За незаконні дії щодо судової влади і неповагу до інституту правосуддя"

13. Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в номінації "За бездіяльність у випадку порушення прав людини"

14. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА в номінації "Найбільш інформаційно закрита інституція"

Водночас, як інформують правозахисники, рішенням організаційного комітету Антипремії, заявка на громадську організацію "Антикорупційний комітет" була знята як необґрунтована та така, що не відповідає умовам регламенту.

Нагадаємо, що оголошення цьогорічних "лауреатів" та вручення "Будяка року" відбудеться в День прав людини – 10 грудня.

Антипремія "Будяк року" - українська щорічна антипремія за найбрутальніше порушення прав людини, запроваджена Українською Гельсінською Спілкою з прав людини (УГСПЛ).

Мета антипремії – привернути увагу громадськості до брутальних порушень прав людини, що відбулися в державі протягом року, та стимулювати суспільну дискусію щодо небезпечних для прав людини тенденцій у вітчизняній правовій системі.