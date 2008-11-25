Mercedes влетів в зупинку: є загиблий і поранені

Одна людина загинула, ще четверо одержали травми в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася сьогодні вночі на трасі Феодосія-Сімферополь у Криму.

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, водій автомобіля «Мерседес» не впорався з управлінням - машина врізалась у бетонну конструкцію автобусної зупинки на повороті до селища Коктебель. «Удар був таким сильним, що «іномарка» пробила стіну зупинки. У машини повністю розтрощило передню частину і знесло дах», - йдеться в повідомленні. Один з пасажирів «Мерседеса» загинув.

На місце автоаварії прибули рятувальники, ДАІ і «швидка допомога». Рятувальникам довелося використовувати спецтехніку, аби витягнути з понівеченого автомобіля пасажирів, які сиділи позаду і тіло загиблого.

26-річний водій «Мерседеса» і троє пасажирів (усі жителі Феодосії) одержали закриті черепно-мозкові травми, струси головного мозку, удари і переломи. Усіх чотирьох госпіталізовано до міської лікарні Феодосії.